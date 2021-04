Riparte la Serie A, ma i club devono fare i conti con i nuovi positivi tornati dalle Nazionali. La situazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani torna la Serie A che si ritrova nel caos dopo le partite delle Nazionali. In molti club sono rientrati giocatori positivi al Covid o comunque in una situazione in bilico, come i giocatori della Nazionale italiana, messi in isolamento precauzionale dopo l’esplosione di alcuni casi nello staff. La situazione: Juventus: la squadra più in crisi da questo punto di vista. Si è ritrovata Demiral e Bonucci positivi, preoccupa Szczesny dopo alcuni casi nella Polonia. Chiesa e Bernardeschi sono da monitorare rientrando dalla Nazionale. Inter: ha recuperato i vecchi positivi, ma dovrà monitorare Barella, Bastoni e Sensi che verranno sottoposti a tampone. Positivo solo D’Ambrosio. Atalanta: in isolamento Pessina e Toloi in attesa di un tampone ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Domani torna laA che si ritrova nel caos dopo le partite delle. In moltisono rientrati giocatorial Covid o comunque in unain bilico, come i giocatori della Nazionale italiana, messi in isolamento precauzionale dopo l’esplosione di alcuni casi nello staff. La: Juventus: la squadra più in crisi da questo punto di vista. Si è ritrovata Demiral e Bonucci, preoccupa Szczesny dopo alcuni casi nella Polonia. Chiesa e Bernardeschi sono da monitorare rientrando dalla Nazionale. Inter: ha recuperato i vecchi, ma dovrà monitorare Barella, Bastoni e Sensi che verranno sottoposti a tampone. Positivo solo D’Ambrosio. Atalanta: in isolamento Pessina e Toloi in attesa di un tampone ...

