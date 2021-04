Rio Ferdinand oltre la rivalità | “Se Gerrard fosse stato del Manchester United avremmo vinto molto di più”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 2 aprile 2021) Spesso pungente nei confronti di alcuni giocatori e altre voltepiù gentile e sportivo. Riostupisce tutti questa volta e parlando di Steven, suo storico rivale da calciatore, ne riconosce la forza e, anzi, rimpiange di non aver giocato con lui anche nel club. Lui, ex difensore del, l'altro ex centrocampista al Liverpool. Insieme solo in Nazionale. Un vero peccato, ammesso solo a distanza di tanti anni...Rio: "Seal..."caption id="attachment 1007295" align="alignnone" width="594" Rio(getty images)/captionParlando a Vibe with Five, il podcast su Youtube, Rioha ...