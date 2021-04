Rincon: “Con la Juve non è una gara speciale per me” (Di venerdì 2 aprile 2021) Rincon, centrocampista del Torino, parla del derby contro la Juve di domani. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport: “Mi manca non segnare, in passato non l’ho mai fatto tantissimo ma ogni tanto sì, quando giocavo da mezzala avanzata. Quest’anno sono ancora a zero, tante volte dovremmo tirare di più da fuori. Segnare con la Juve sarebbe bellissimo. I bianconeri mi stimolano soltanto perché prossimi avversari del Toro. Non è una gara particolarmente speciale per me, è come tante altre. Ogni settimana cambiano i colori davanti a me”. Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021), centrocampista del Torino, parla del derby contro ladi domani. Ecco le sue parole rilasciate a Tuttosport: “Mi manca non segnare, in passato non l’ho mai fatto tantissimo ma ogni tanto sì, quando giocavo da mezzala avanzata. Quest’anno sono ancora a zero, tante volte dovremmo tirare di più da fuori. Segnare con lasarebbe bellissimo. I bianconeri mi stimolano soltanto perché prossimi avversari del Toro. Non è unaparticolarmenteper me, è come tante altre. Ogni settimana cambiano i colori davanti a me”. Foto: Twitter ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

