Rimini | ‘polverina magica’ per curare il Covid | denunciato falso omeopata

(Di venerdì 2 aprile 2021) RIMINI – Senza abilitazione alla professione un falso medico omeopata ha convinto diversi pazienti a usare delle “polverine magiche” per curare le loro malattie o prevenirle. Covid-19 compreso. Sulle tracce dell’uomo, protagonista ieri sera anche di un servizio di ‘Striscia la notizia’, si è però messo il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Rimini. Dai primi di marzo le Fiamme gialle hanno contattato alcuni clienti del falso medico che avevano ricevuto in contrassegno le fantomatiche “polverine magiche” a base di comuni erbe. Dopo di che è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per abusivo esercizio della professione medica e per il reato di truffa.