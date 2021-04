Riforma pensioni 2021, ultime richieste: Opzione donna al 2023 e lavori gravosi (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni si continua a parlare di Riforma delle pensioni e della necessità di riaprire quanto prima il tavolo di confronto tra Governo e sindacati, lo scadere della misura sperimentale quota 100 è ormai alle porte ed è più che mai importante, a detta delle parti sociali e dei lavoratori tutti, che il Neo Governo riapre il cantiere previdenziale. Non è più possibile temporeggiare, dal 1 gennaio 2022 chiunque centri l’ambo secco, come dai più è stata definita la quota 100, ossia i 38 anni di contributi e i 62 anagrafici, non potrà comunque accedere alla quiescenza. Inoltre per le donne la quota 100 non è mai parsa una buona soluzione, tant’è che Orietta Armiliato, amministratrice del CODS, più volte ha proposto la quota 100 rosa, ossia un bonus contributivo di due anni per tutte le donne in segno di valorizzazione del lavoro di cura svolto ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 2 aprile 2021) Negli ultimi giorni si continua a parlare didellee della necessità di riaprire quanto prima il tavolo di confronto tra Governo e sindacati, lo scadere della misura sperimentale quota 100 è ormai alle porte ed è più che mai importante, a detta delle parti sociali e dei lavoratori tutti, che il Neo Governo riapre il cantiere previdenziale. Non è più possibile temporeggiare, dal 1 gennaio 2022 chiunque centri l’ambo secco, come dai più è stata definita la quota 100, ossia i 38 anni di contributi e i 62 anagrafici, non potrà comunque accedere alla quiescenza. Inoltre per le donne la quota 100 non è mai parsa una buona soluzione, tant’è che Orietta Armiliato, amministratrice del CODS, più volte ha proposto la quota 100 rosa, ossia un bonus contributivo di due anni per tutte le donne in segno di valorizzazione del lavoro di cura svolto ...

