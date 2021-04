(Di venerdì 2 aprile 2021) L'ex Premier si presenta davanti a tutti gli eletti del Movimento e spiega in che cosa consisterà la nuova rivoluzione. Sarà un rinnovamento, ma senza rinunciare ai valori e i temi che sono dna ...

Advertising

PagliariniSte : Rifondazione 5 Stelle: Conte pensa ad un nuovo statuto, nuovo linguaggio e regole contro le correnti interne… - carlo_mari1 : RT @mariolavia: ===Da Conte acqua fresca e supercazzole, la rifondazione M5s parte fiacca. Uno valeva uno, la festa e finita. https://t.co… - Today_it : Rifondazione 5 Stelle: Conte pensa ad un nuovo statuto, nuovo linguaggio e regole contro le correnti interne… - teobaratto90 : RT @mariolavia: ===Da Conte acqua fresca e supercazzole, la rifondazione M5s parte fiacca. Uno valeva uno, la festa e finita. https://t.co… - AlexTheMod : RT @mariolavia: ===Da Conte acqua fresca e supercazzole, la rifondazione M5s parte fiacca. Uno valeva uno, la festa e finita. https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifondazione Stelle

Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, unadel Movimento 5l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel suo intervento all'assemblea del Movimento, del quale è leader designato. 'Rifondare il Movimento 5. ...L'ex Premier si presenta davanti a tutti gli eletti del Movimento e spiega in che cosa consisterà la nuova rivoluzione. Sarà un rinnovamento, ma senza rinunciare ai valori e i temi che sono dna ...Giuseppe Conte ha ufficializzato la sua discesa in campo alla guida del Movimento 5 Stelle: il programma e le prossime mosse ... ha esposto cosa prevede il suo programma per la rifondazione del ...Roma, 1 apr. (askanews) - Ha promesso un nuovo statuto, una nuova identità politica, un nuovo linguaggio, una rifondazione del Movimento 5 stelle ...