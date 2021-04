Rifiuti al Carmine | Municipale multa tre incivili

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tre persone mutate al quartiereper abbandono deidopo che è stata intensificata l’attività di controllo della Poliziasul territorio comunale. Va avanti l’operazione condotta dagli agenti che ha consentito di scoprire diversi furbetti che in violazione alle ordinanze sindacali emesse dal sindacali. Oggi in Via Kennedy, quartiere, tre cittadini hanno gettato i loroper strada piuttosto che smaltirli secondo le disposizioni di legge. Tre gli autori di oggi per i quali scatteranno pesanti sanzioni. L’amministrazione comunale ricorda che tale attività oltre che illegale è anche incivile. L’assessore Salvatore Grippi invita ancora una volta, a seguire le regole della raccolta differenziata nel rispetto della società e soprattutto della salvaguardia ambientale. ...

GRomanotto : A #Monreale Quartiere #Carmine un’ambulanza è stata bloccata da un cumulo di rifiuti indifferenziati. È assurdo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti Carmine

Filodiretto Monreale

...Palmiero , con l'intento di creare un'intesa istituzionale dei comuni dell'Agro Aversano ... malformazioni e smaltimento incontrollato die roghi tossici ( leggi qui ). - continua ...'In questa Procura si lavora e si produce - afferma il procuratore facente funzioni,... altrimenti qui andremmo in tilt', il ministro Costa: 'De Luca e de Magistris, basta liti: ...Durissime accuse di Roberto Favilla, direttore della Confartigianato di Lucca. Che aggiunge: "E dalla Regione nessun aiuto" Trecento aziende chiuse in provincia alla fine del 2020, posti di lavoro a r ...per il Comune di Bucchianico: Brunella Cicalini (maggioranza) e Ercole Mecomonaco (minoranza); per il Comune di Bomba: Carmine Pagliarone (maggioranza) e Valeria Liberatore ( minoranza); ...