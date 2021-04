Ricoveri, ecco la situazione nei reparti Covid della Toscana. La Cgil: «Ospedali fiorentini allo stremo» (Di venerdì 2 aprile 2021) I numeri struttura per struttura. A Ponte a Niccheri pazienti lasciati per ore sulle barelle. Il sindacato: «Gli operatori sanitari tengono botta ma sono stressati. Molti hanno ferie arretrate dai 18 ai 25 giorni» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 2 aprile 2021) I numeri struttura per struttura. A Ponte a Niccheri pazienti lasciati per ore sulle barelle. Il sindacato: «Gli operatori sanitari tengono botta ma sono stressati. Molti hanno ferie arretrate dai 18 ai 25 giorni»

Advertising

igorlorenzo0 : RT @RizzoGiov: @FmMosca Ecco qua Medici contagiati in RSA anche se erano vaccinati. Allora a cosa serve l’obbligo? Materia per bravi avvoca… - ClinicamenteB : RT @RizzoGiov: @FmMosca Ecco qua Medici contagiati in RSA anche se erano vaccinati. Allora a cosa serve l’obbligo? Materia per bravi avvoca… - Pietro_Otto : RT @RizzoGiov: @FmMosca Ecco qua Medici contagiati in RSA anche se erano vaccinati. Allora a cosa serve l’obbligo? Materia per bravi avvoca… - Federic27139065 : RT @BluDiChina: @GiovanniToti In USA hanno appena finito di festeggiare il vaccino ma ecco che si preparano alla quarta ondata: 'Le variant… - DigitalMatt3 : RT @BluDiChina: @GiovanniToti In USA hanno appena finito di festeggiare il vaccino ma ecco che si preparano alla quarta ondata: 'Le variant… -