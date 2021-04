Riapertura scuole, ecco dove si torna in classe dopo la pausa di Pasqua (Di venerdì 2 aprile 2021) Marche, Veneto e Trentino passeranno arancioni già da martedì 6 aprile. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze in giornata che avranno efficacia subito dopo i tre giorni di zona rossa nazionale prevista per le festività di Pasqua. Questo vuol dire che in queste tre regioni torneranno cambieranno le disposizioni per le lezioni L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 2 aprile 2021) Marche, Veneto e Trentino passeranno arancioni già da martedì 6 aprile. Il Ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze in giornata che avranno efficacia subitoi tre giorni di zona rossa nazionale prevista per le festività di. Questo vuol dire che in queste tre regioni torneranno cambieranno le disposizioni per le lezioni L'articolo .

