Resident Evil Village ci catapulta nella residenza di Lady Dimitrescu nel primo video gameplay su PS4 Pro (Di venerdì 2 aprile 2021) Capcom ha condiviso in questo periodo di tempo una serie di dettagli su Resident Evil Village, ma tutto ciò che è stato visto finora si è concentrato sul modo in cui il nuovo gioco gira su PlayStation 5. Ora, abbiamo un nuovo gameplay di Resident Evil Village questa volta focalizzato sulle prestazioni di PS4 Pro. L'ultimo sguardo arriva per gentile concessione di IGN e sebbene le scene stesse non siano una novità, è la prima volta che vediamo qualcosa su hardware last-gen. La buona notizia è che le due versioni non sembrano presentare enormi differenze, il che è buono, considerando che ancora tanti giocatori sfortunatamente non riescono ancora a procurarsi una PlayStation 5 a causa di carenze di componenti e bagarini. Nei piani di Capcom c'è un nuovo evento showcase ...

