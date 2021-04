Reddito di cittadinanza, retata di furbetti: tra loro anche mafiosi, ras immobiliari e giocatori professionisti (Di venerdì 2 aprile 2021) Dieci furbetti del Reddito di cittadinanza sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di finanza a Enna. Dagli accertamenti è emerso gli illeciti percettori o alcuni loro familiari al momento della presentazione della domanda per sussidio erano infatti, sottoposti a misure cautelari personali o già condannati per reati di stampo mafioso. Il danno accertato per le casse dello Stato ammonta complessivamente a circa 90.000 euro. Tutti sono stati segnalati all’Inps che ha disposto la revoca del beneficio e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme già indebitamente percepite. Tutti e dieci sono stati, inoltre, denunciati alla Procura e rischiano ora la reclusione da due a sei anni. Chissà cosa ne pensano Luigi Di Maio e Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, che recentemente ha proposto di estendere la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 aprile 2021) Diecideldisono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di finanza a Enna. Dagli accertamenti è emerso gli illeciti percettori o alcunifamiliari al momento della presentazione della domanda per sussidio erano infatti, sottoposti a misure cautelari personali o già condannati per reati di stampo mafioso. Il danno accertato per le casse dello Stato ammonta complessivamente a circa 90.000 euro. Tutti sono stati segnalati all’Inps che ha disposto la revoca del beneficio e l’attivazione delle procedure di recupero delle somme già indebitamente percepite. Tutti e dieci sono stati, inoltre, denunciati alla Procura e rischiano ora la reclusione da due a sei anni. Chissà cosa ne pensano Luigi Di Maio e Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, che recentemente ha proposto di estendere la ...

MolinariRik : Parlare in questa situazione economica e sociale di Ius soli o di estendere il reddito di cittadinanza agli immigra… - NicolaPorro : Imprese in ginocchio, Paese in perenne #lockdown, ma #Tridico, il capo dell'Inps, celebra il #redditodicittadinanza… - FratellidItalia : ?? Siamo al delirio più totale?? ?? Link: - emanueleph : RT @qn_lanazione: Presentano documenti falsi per avere il reddito di cittadinanza: 7 denunciati - lanotiziaweb : Giovani percettori di reddito di cittadinanza impiegati come supporto alle attività del Giudice di Pace -