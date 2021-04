Reazioni avverse al vaccino? Copertura assicurativa per i dipendenti di Arcoplex (Di venerdì 2 aprile 2021) Una polizza assicurativa che offre una Copertura economica in forma di diaria giornaliera in caso di complicazioni o Reazioni avverse che si manifestano entro 30 giorni dalla somministrazione del vaccino. “vaccino protetto” è la polizza sottoscritta da Arcoplex Group per assicurare i dipendenti in caso di effetti collaterali provocati dalla somministrazione del siero anti Coronavirus. “Oltre alla Copertura in caso di contagio – spiega Giacomo Scanzi, amministratore delegato di Arcoplex Group -, i nostri dipendenti possono contare su una polizza che assicura una diaria se si manifestano Reazioni avverse all’iniezione”. La polizza sottoscritta da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 2 aprile 2021) Una polizzache offre unaeconomica in forma di diaria giornaliera in caso di complicazioni oche si manifestano entro 30 giorni dalla somministrazione del. “protetto” è la polizza sottoscritta daGroup per assicurare iin caso di effetti collaterali provocati dalla somministrazione del siero anti Coronavirus. “Oltre allain caso di contagio – spiega Giacomo Scanzi, amministratore delegato diGroup -, i nostripossono contare su una polizza che assicura una diaria se si manifestanoall’iniezione”. La polizza sottoscritta da ...

