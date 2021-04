Reati sessuali verso i minori diminuiti del 15,4%: i risultati della castrazione chimica in terra kazaka (Di venerdì 2 aprile 2021) Il governo kazako ha annunciato che verranno sottoposti a castrazione chimica dozzine di condannati per pedofilia e abusi su minori. Saranno venticinque i criminali sessuali che verranno sottoposti a questa procedura che risulta essere piuttosto controversa, infatti alcuni hanno definito questa pratica così dolorosa da impedire a un uomo di poter camminare in maniera corretta. Si è calcolato che nell’arco di quest’anno saranno 95 i pedofili che subiranno la castrazione chimica in Kazakhistan, il costo della castrazione chimica è di 178 sterline a pedofilo. Alexey Milyuk, funzionario del Ministero dell’Interno kazako, ha sottolineato come da quando questa procedura è entrata in vigore, ovvero nel 2018, i Reati ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 2 aprile 2021) Il governo kazako ha annunciato che verranno sottoposti adozzine di condannati per pedofilia e abusi su. Saranno venticinque i criminaliche verranno sottoposti a questa procedura che risulta essere piuttosto controversa, infatti alcuni hanno definito questa pratica così dolorosa da impedire a un uomo di poter camminare in maniera corretta. Si è calcolato che nell’arco di quest’anno saranno 95 i pedofili che subiranno lain Kazakhistan, il costoè di 178 sterline a pedofilo. Alexey Milyuk, funzionario del Ministero dell’Interno kazako, ha sottolineato come da quando questa procedura è entrata in vigore, ovvero nel 2018, i...

