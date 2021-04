Real Madrid, Zidane: “Infortunio Ramos può capitare. Haaland? Penso solo all’Eibar” (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Eibar di Liga, Zinedine Zidane ha fatto il punto sulla situazione infortuni, soprattutto per quanto riguarda Sergio Ramos: “Sono cose che accadono e dobbiamo accettarle. Vogliamo che si riprenda al più presto, Penso a chi ho a disposizione per la sfida di domani”. Tra gli infortunati inoltre, anche Eden Hazard e Kross, con quest’ultimo ormai recuperato: ” Toni è rimasto con noi e si è allenato con noi, con Eden non forziamo nulla”. Infine, incalzato sul tema Erling Haaland (in contatto con il Real), Zidane dribbla tutto: “Penso solo alla partita di domani. Non Penso a quello che succederà il prossimo anno”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro l’Eibar di Liga, Zinedineha fatto il punto sulla situazione infortuni, soprattutto per quanto riguarda Sergio: “Sono cose che accadono e dobbiamo accettarle. Vogliamo che si riprenda al più presto,a chi ho a disposizione per la sfida di domani”. Tra gli infortunati inoltre, anche Eden Hazard e Kross, con quest’ultimo ormai recuperato: ” Toni è rimasto con noi e si è allenato con noi, con Eden non forziamo nulla”. Infine, incalzato sul tema Erling(in contatto con il),dribbla tutto: “alla partita di domani. Nona quello che succederà il prossimo anno”. SportFace.

