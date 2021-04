Real Madrid-Liverpool: probabili formazioni e in tv (Di venerdì 2 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021 alle ore 21, allo stadio Alfredo zDi Stefano di Madrid, va in scena l’andata dei quarti di finale di Champions League, Real Madrid-Liverpool. Le due compagini si affrontano nuovamente dopo la finale dell’edizione 2017/2018 giocata a Kiev e che ha visto il trionfo dei blancos per 3-1. Come arrivano le due squadre? Il Real Madrid, che si è qualificato come primo nella fase a gironi, giunge a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Atalanta nel turno precedente, vincendo le gare di andata e ritorno. Il Liverpool, anch’esso primo nella fase a gironi, si è sbarazzato piuttosto agevolmente del Lipsia ed ora spera di prendersi la rivincita dopo la finale perso proprio con gli spagnoli. I Red puntano tutto sul trofeo continentale essendo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Martedì 6 aprile 2021 alle ore 21, allo stadio Alfredo zDi Stefano di, va in scena l’andata dei quarti di finale di Champions League,. Le due compagini si affrontano nuovamente dopo la finale dell’edizione 2017/2018 giocata a Kiev e che ha visto il trionfo dei blancos per 3-1. Come arrivano le due squadre? Il, che si è qualificato come primo nella fase a gironi, giunge a questo appuntamento dopo aver eliminato l’Atalanta nel turno precedente, vincendo le gare di andata e ritorno. Il, anch’esso primo nella fase a gironi, si è sbarazzato piuttosto agevolmente del Lipsia ed ora spera di prendersi la rivincita dopo la finale perso proprio con gli spagnoli. I Red puntano tutto sul trofeo continentale essendo ...

Advertising

DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - Briian_vc6 : RT @DAZN_IT: Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con Pablo Rodrig… - gippu1 : @AjSimone14 Certo, me la prendevo con la banalizzazione del dibattito: se è passato come esempio di 'costruzione da… - pabloord9 : RT @DAZN_IT: Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con Pablo Rodrig… - kisskissnapoli : Gattuso al Monza? Se lo conosco bene adesso non pensa al futuro e non risponderebbe nemmeno se lo chiamasse il Real… -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Roma, Jovic nel mirino Con Ramadani si è parlato anche della possibilità di arrivare a Luka Jovic , attaccante serbo che non rientra nei programmi futuri del Real Madrid.

James Rodriguez: 'Senza Ancelotti non sarei venuto all'Everton' In un'intervista rilasciata ad Espn, il fantasista dell'Everton James Rodriguez è tornato sulla sua scelta di trasferirsi dal Real Madrid ai Toffees. Il colombiano classe 1991, che aveva già lavorato ...

Real Madrid, s.o.s. Ramos. Gerard e Villarreal, sprint per l’Europa La Gazzetta dello Sport Non solo il Clasico Barça-Real: su Halland c'è anche il Manchester City Il Real Madrid si è mosso prima ma il nuovo Barcellona di Laporta ha individuato nell'attaccante norvegese il nome da cui far ripartire il calcio catalano. Non ci si può limitare, però, soltanto al ...

James Rodriguez: "All'Everton per Ancelotti" LIVERPOOL (Regno Unito) - "Lo dico con tutta sincerità. Se Carlo Ancelotti non fosse stato qui, non sarei venuto". A rivelarlo è James Rodriguez, fantasista dell'Everton, parlan ...

Con Ramadani si è parlato anche della possibilità di arrivare a Luka Jovic , attaccante serbo che non rientra nei programmi futuri delIn un'intervista rilasciata ad Espn, il fantasista dell'Everton James Rodriguez è tornato sulla sua scelta di trasferirsi dalai Toffees. Il colombiano classe 1991, che aveva già lavorato ...Il Real Madrid si è mosso prima ma il nuovo Barcellona di Laporta ha individuato nell'attaccante norvegese il nome da cui far ripartire il calcio catalano. Non ci si può limitare, però, soltanto al ...LIVERPOOL (Regno Unito) - "Lo dico con tutta sincerità. Se Carlo Ancelotti non fosse stato qui, non sarei venuto". A rivelarlo è James Rodriguez, fantasista dell'Everton, parlan ...