Raiola, Haaland e il padre chiuso in bagno: il piano fallito (Di venerdì 2 aprile 2021) Il chiaccherato incontro tra Mino Raiola e la dirigenza del Barcellona si arricchisce di nuovi, clamorosi particolari. Se il super procuratore è un vero asso quando si tratta di chiudere contratti, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) Il chiaccherato incontro tra Minoe la dirigenza del Barcellona si arricchisce di nuovi, clamorosi particolari. Se il super procuratore è un vero asso quando si tratta di chiudere contratti, ...

Advertising

DiMarzio : Agente e padre di #Haaland faranno visita al #Barcellona - ZZiliani : Nel frattempo, detto en passant: se è vero che a #Barcellona e #RealMadrid, per #Haaland (il bomber che batterà ogn… - sportli26181512 : Raiola, Haaland e il padre chiuso in bagno: il piano fallito: È emerso un clamoroso retroscena riguardo il chiacche… - sportli26181512 : Juve, Raiola incontra Laporta per... De Ligt!: Non solo Erling Braut Haaland per il... - infoitsport : Haaland tour: Raiola oggi incontrerà altre 4 squadre dopo Barcellona e Real Madrid -