Ragazzino trovato mentre vagava a piazza Garibaldi: veniva dalla provincia e si era perso

Gli agenti della Unità operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori della polizia municipale hanno intercettato un Ragazzino di 14 anni che si era volontariamente allontanato da casa e che vagava da ...

