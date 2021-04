Ragazzino fugge da casa ritrovato in Piazza Garibaldi a Napoli

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 2 aprile 2021) Undadei nonni nel Vesuviano, è statodalla Polizia Municipale indadei nonni era arrivato in città dopo avere litigato coi familiari ma non sapeva più dove andare né come tornare. Il giovane, ascoltato dagli esperti dell’unità Tutela Minori, è stato riaffidato