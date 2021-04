Qui Bologna, sono 21 i convocati da Mihajlovic per l’Inter (Di venerdì 2 aprile 2021) I convocati da Mihajlovic per Bologna-Inter Domani il Bologna ospiterà l’Inter allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ nella decima giornata di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Sinisa Mihajlovic ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 21 giocatori. PORTIERI: Da Costa, Ravaglia DIFENSORI: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg ATTACCANTI: Barrow, Juwara, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) Idaper-Inter Domani ilospiteràallo stadio ‘Renato Dall’Ara’ nella decima giornata di ritorno della Serie A 2020/2021. In vista della partita casalinga, Sinisaha diramato l’elenco dei, composto da 21 giocatori. PORTIERI: Da Costa, Ravaglia DIFENSORI: Antov, Danilo, De Silvestri, Dijks, Faragò, Soumaoro, Tomiyasu CENTROCAMPISTI: Baldursson, Dominguez, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg ATTACCANTI: Barrow, Juwara, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Vignato. L'articolo proviene da intermagazine.

