Quattro indagati per le minacce di morte al ministro Speranza (Di venerdì 2 aprile 2021) minacce di morte al ministro della Salute Roberto Speranza, Quattro indagati. Le indagini degli inquirenti. Al termine delle indagini sulle minacce contro il ministro della Salute Roberto Speranza, Quattro soggetti risultato indagati in quanto ritenuti responsabili di aver inviato messaggi di posta elettronica con offese e gravi minacce il ministro. Carabinieri I fatti sono avvenuti tra l'ottobre del 2020 e il gennaio del 2021, con il ministro della Salute Roberto Speranza che ha ricevuto minacce pesanti. Gli indagati, Quattro italiani di età compresa tra i 35 e i 55 anni, ...

