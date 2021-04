Quanto guadagna Papa Francesco? Lo stipendio del Santo Padre (Di venerdì 2 aprile 2021) Papa Francesco è alla guida della Chiesa cattolica e a lui sono devoti milioni di fedeli. Scopriamo insieme Quanto guadagna e qual è lo stipendio del Santo Padre. Sin dal suo insediamento, avvenuto il 13 marzo del 2013, Papa Francesco ha attirato l’affetto di milioni fedeli. Il Santo Padre è intervenuto anche nelle vicende economiche del Vaticano, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 2 aprile 2021)è alla guida della Chiesa cattolica e a lui sono devoti milioni di fedeli. Scopriamo insiemee qual è lodel. Sin dal suo insediamento, avvenuto il 13 marzo del 2013,ha attirato l’affetto di milioni fedeli. Ilè intervenuto anche nelle vicende economiche del Vaticano, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

silviaa0733 : RT @mipactoconellos: Non è così difficile da capire che la Fox guadagna con sçk più di quanto faccia con tutte le altre serie messe insieme… - PaoloBricco : RT @Angelo_Mincuzzi: Quanto guadagna e da chi è controllata #DAZN, che trasmetterà le partite della Serie A. 1?? Dazn, utili in Italia ma n… - MICHELE12MGM : RT @MarcoSanavia1: Il libero mercato è quanto di più democratico esista: chi ha idee guadagna; parassiti ed inetti fanno la fame. Ecco perc… - AlfieriMarco : RT @Angelo_Mincuzzi: Quanto guadagna e da chi è controllata #DAZN, che trasmetterà le partite della Serie A. 1?? Dazn, utili in Italia ma n… - e_cavagna : RT @MarcoSanavia1: Il libero mercato è quanto di più democratico esista: chi ha idee guadagna; parassiti ed inetti fanno la fame. Ecco perc… -