Qualcuno ha messo le casse vicino al punto di ristoro e il video girato da un ragazzo diventa virale

Advertising

MichelaMarzano : La prossima volta che qualcuno mi dice (senza averci mai vissuto): ah, ma la Francia! lo costringo a lasciare l’Ita… - LongHairEraStan : Perché l’anno scorso la prima puntata hanno messo Martina e Francesco al televoto e quest’anno non lo fanno? Proteg… - _Ctrl_alt_canc : @CommozioniA @DBking85 @BrindusaB1 @MarinaMasala1 @albertopetro2 @paoloigna1 @miriconosci @MissTiptree Certo. Ma an… - poppyhiIl : qualcuno fuori ha messo a tutto volume l’opening giapponese di sailor moon chiunque tu sia bravissimo - JoMarch__ : @5HjaureguiL @daymello_real Si. Pensiamo che qualcuno le abbia messo in testa che le Rosmello contino più di noi fan che seguiamo solo lei. -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno messo

IL GIORNO

Invece che guerreggiare con orgoglio la Haka, la danza , per arricchireche non fa parte ...di 8 pagine ha bocciato la favolosa offerta di 276 milioni di euro che il fondo americano ha......a una popolazione più ampia che arrivando in auto da via Calzoni potrà entrare nel percorsoa ... Tutti molto contenti di fare il vaccino,con qualche timore, ma soprattutto soddisfatti ...Il centrocampista spagnolo: "Qui è pazzesco, ti fermano dappertutto. Non ho mai detto no a un tifoso, a volte i giocatori non si fermano e questo mi dispiace” ...L' Oroscopo di domani 3 aprile è arrivato, pronto e già disponibile per essere consultato. In evidenza quest'oggi, oltre alla nuova classifica con le stelle quotidiane, soprattutto le previsioni zodia ...