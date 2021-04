Puoi comprare gli assorbenti solo se dimostri di avere il ciclo. Il lockdown dell’assurdo (Di venerdì 2 aprile 2021) Potrebbe sembrare uno scherzo di aprile, considerando che quando è uscita la notizia era il primo del mese. Purtroppo non è così. “Zona rossa, assorbenti vietati dopo le 18: Per acquistarli dimostri di avere il ciclo”, si legge su un post pubblicato da Mario Conca che riporta la notizia del Quotidiano della Puglia. Diventato virale, l’episodio di questa giovane 22enne, uscita dall’abitazione per andare ad acquistare al supermercato del suo paese nel Salento un pacco di assorbenti, lascia letteralmente senza parole. Arrivata davanti allo scaffale dei prodotti che le servivano, c’erano due nastri che ne impedivano l’acquisto, ma la giovane ha comunque preso due pacchi e si è diretta verso la casa dove si è sentita rispondere dalla commessa: “Non sono beni di prima necessità deve lasciarli. La nuova ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 2 aprile 2021) Potrebbe sembrare uno scherzo di aprile, considerando che quando è uscita la notizia era il primo del mese. Purtroppo non è così. “Zona rossa,vietati dopo le 18: Per acquistarlidiil”, si legge su un post pubblicato da Mario Conca che riporta la notizia del Quotidiano della Puglia. Diventato virale, l’episodio di questa giovane 22enne, uscita dall’abitazione per andare ad acquistare al supermercato del suo paese nel Salento un pacco di, lascia letteralmente senza parole. Arrivata davanti allo scaffale dei prodotti che le servivano, c’erano due nastri che ne impedivano l’acquisto, ma la giovane ha comunque preso due pacchi e si è diretta verso la casa dove si è sentita rispondere dalla commessa: “Non sono beni di prima necessità deve lasciarli. La nuova ...

