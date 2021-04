Puglia, vaccini: da oggi le adesioni dei nati nel 1946 e nel 1947 Comunicazione della Regione (Di venerdì 2 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dal 2 aprile e fino al 14 possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio del 1946 e il 31 dicembre del 1947. Non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dalla Regione sulla base della data di nascita e del comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Le persone assistite della ASL di Barletta-Andria-Trani possono visualizzare data e luogo del proprio appuntamento a partire dalle ore 14.00. Questa fascia d’età si aggiunge a quelle che già possono aderire da alcuni giorni: persone nate nel 1942 e 1943 (fino al 10 aprile) e nel 1944 e 1945 (fino al 12). Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Dal 2 aprile e fino al 14 possono aderire alla vaccinazione le persone nate tra il 1° gennaio dele il 31 dicembre del. Non occorre prenotare, basta confermare l’appuntamento già pianificato dallasulla basedata di nascita e del comune di residenza registrati in anagrafe sanitaria. Le persone assistiteASL di Barletta-Andria-Trani possono visualizzare data e luogo del proprio appuntamento a partire dalle ore 14.00. Questa fascia d’età si aggiunge a quelle che già possono aderire da alcuni giorni: persone nate nel 1942 e 1943 (fino al 10 aprile) e nel 1944 e 1945 (fino al 12). Per aderire occorrono codice fiscale, tessera sanitaria e recapito telefonico per eventuali comunicazioni da ...

