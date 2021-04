Psg | Paredes | “Voglio restare in Europa | felice al Psg Aguero? Sarebbe il benvenuto”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il centrocampista argentinodel Psg ha parlato della sua situazione e del suo futuro a TycSports: “inancora per un po’. Sto bene e sono, ho un contratto lungo col PSG.? Ci piace sempre giocare con i migliori e Kun è uno di loro. Spero che decida cosa è meglio per lui e se verrà da noi sarà il“. Foto: Twitter ufficiale Psg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FrancescoNusdeo : Dybala si potrebbe scambiare con Dembelè col Barcellona , Gabriel Jesus col Manchester City e Pogba col Manchester… - LUIS_E_OJEDA : La Juventus planteará un intercambio Alex Sandro por Leandro Paredes al PSG - futbolfrances_ : La Juventus planteará un intercambio Alex Sandro por Leandro Paredes al PSG - YParis_06 : @PSG_Feminines @Irene_Paredes4 ???? Personne! Bravo Paredes?? - delicateheath : irene paredes' goals for psg are insane -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Paredes

Calcio News 24

Il centrocampista delLeandroha parlato del suo ......di- Lille Il Paris Saint - Germain dovrebbe scendere in campo con un 4 - 2 - 3 - 1 con Navas in porta, in difesa Marquinhos e Diallo centrali e Florenzi e Kurzawa terzini. A centrocampo...Leandro Paredes, centrocampista del PSG, si è imposto come uno dei leader della mediana dei parigini che adesso non vogliono perderlo. L’argentino è in scadenza nel 2023 e, ai microfoni di TycSports, ...PSG - Lilla una vera battaglia tra le due squadre pronte a contendersi il titolo. Nessuna delle due ha intenzione di cedere il passo ...