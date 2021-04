PSG – Lilla: le due formazioni che lottano per il titolo (Di venerdì 2 aprile 2021) PSG – Lilla in campo sabato alle ore 17, allo stadio Parco dei Principi di Parigi, andrà in scena la sfida tra le due formazioni che lottano per il titolo. PSG – Lilla sarà grande battaglia? Il Psg è reduce da una vittoria in trasferta ottenuta contro il Lione. Un 2-4 che ha portato i pargini in testa alla classifica. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte, totalizzando nove punti. Si trovano a 63 punti, a pari punti proprio con il Lilla. Quindi è una sfida molto interessante. Il Lilla ha subito una brutta sconfitta nell’ultimo turno, perdendo in casa contro il Nimes (1-2) la terz’ultima in classifica. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta. Monaco – Metz Le probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) PSG –in campo sabato alle ore 17, allo stadio Parco dei Principi di Parigi, andrà in scena la sfida tra le duecheper il. PSG –sarà grande battaglia? Il Psg è reduce da una vittoria in trasferta ottenuta contro il Lione. Un 2-4 che ha portato i pargini in testa alla classifica. Nelle ultime cinque partite hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte, totalizzando nove punti. Si trovano a 63 punti, a pari punti proprio con il. Quindi è una sfida molto interessante. Ilha subito una brutta sconfitta nell’ultimo turno, perdendo in casa contro il Nimes (1-2) la terz’ultima in classifica. Nelle ultime cinque partite ha ottenuto due vittorie, altrettanti pareggi ed una sconfitta. Monaco – Metz Le probabili ...

Advertising

sportli26181512 : Scontro al vertice in Francia. In casa il Psg è imbattuto da 21 partite contro il Lilla: Scontro al vertice in Fran… - Edoardo____ : Domani in Ligue 1 il delirio. In programma: Monaco - Metz 13:00 PSG - Lilla 17:00 Lens - Lione 21:00 ?????? -