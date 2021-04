PSG LGD spedisce Team Secret nella parte bassa del tabellone del ONE Esports Singapore Major

(Di venerdì 2 aprile 2021) L’organizzazione dicinese PSG.LCD, nata da una collaborazione tra la squadra di calcio francese Paris Saint Germain e LCD Gaming, ha battutto a sorpresaper 2 a 1 spedendo la potenza europeadeldei playoff del ONE. La cosa sorprendente è che LGD era arrivata al torneo con tanti punti di domanda. Primo di tutti la qualificazione, avvenuta grazie ad una wild card. Dall’altro lato inveceportava con sè tutti i favori del pronostico per la vittoria finale grazie all’ottima marciaregione Europea dove sta dominando la scena. Ma si sa, neglinulla è già scritto ed ora ...

L’accordo vede Betway designato come Main Partner per PSG.LGD, per almeno un anno. Betway si unirà anche alle più ampie operazioni di PSG Esports come partner ufficiale per le scommesse. “Siamo ...Solo una squadra è stata eliminata alla fine della giornata, ed era Alliance. Le squadre che sono passate alla fascia alta dei playoff sono state Thunder Predator, PSG.LGD e Vici Gaming, mentre le ...