Psg, Icardi sempre più lontano: verrà ceduto per finanziare rinnovi di Neymar e Mbappé (Di venerdì 2 aprile 2021) Potrebbe essere già terminata l'avventura di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, il bomber argentino potrebbe essere venduto per trovare i fondi necessari per rinnovare i ricchi contratti delle due stelle Kylian Mbappé e Neymar.Da quanto si apprende, la cessione dell'ex Inter sarebbe accolta in modo più positivo dall'ambiente parigino nonostante il grande investimeno effettuato solamente pochi mesi fa. Il motivo è la presenza in rosa di Kean che, nelle intenzioni della società, verrà riscattato o acquistato definitivamente dall'Everton, attuale proprietaria del cartellino. Con l'attaccante "già in casa", la cessione di Icardi sembra sempre più possibile. Le recenti parole di Mbappé hanno probabilmente messo ulteriore ...

