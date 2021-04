Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, più di 450 i nuovi arrivati nelle ultime ore (Di venerdì 2 aprile 2021) Mauro Indelicato Lampedusa sotto assedio: almeno 8 gli sbarchi tra ieri e oggi, per un totale di 477 migranti giunti all'interno dell'isola. Hotspot al collasso e super lavoro per le forze dell'ordine in vista di ulteriori ondate di arrivi Complice condizioni meteorologiche tipicamente primaverili, gli sbarchi a Lampedusa non accennano ad arrestarsi. Quasi in 500 tra ieri e oggi hanno messo piede sull'isola, a questi occorre aggiungere gli oltre 300 arrivati nei giorni precedenti. Gli ultimi approdi in ordine di tempo si sono verificati questa mattina. Un barcone con 13 migranti, tutti tunisini, è sbarcato nei pressi del lungomare Luigi Rizzo. Un altro mezzo invece, con 15 persone a bordo, è stato avvistato e poi soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. nodo 1935020 Il tutto ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 aprile 2021) Mauro Indelicatosotto assedio: almeno 8 glitra ieri e oggi, per un totale di 477 migranti giunti all'interno dell'isola. Hotspot al collasso e super lavoro per le forze dell'ordine in vista di ulteriori ondate di arrivi Complice condizioni meteorologiche tipicamente primaverili, glinon accennano ad arrestarsi. Quasi in 500 tra ieri e oggi hanno messo piede sull'isola, a questi occorre aggiungere gli oltre 300nei giorni precedenti. Gli ultimi approdi in ordine di tempo si sono verificati questa mattina. Un barcone con 13 migranti, tutti tunisini, è sbarcato nei pressi del lungomare Luigi Rizzo. Un altro mezzo invece, con 15 persone a bordo, è stato avvistato e poi soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. nodo 1935020 Il tutto ...

