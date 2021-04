Propaganda Live, lo Spiegone Musicale: chi sono Alessia e Martina (Di venerdì 2 aprile 2021) I protagonisti di Propaganda Live, lo Spiegone Musicale: chi sono Alessia Trovato e Martina Martorano, ospiti fisse del programma. (screenshot video)Sta riscuotendo molto successo a Propaganda Live una ‘rubrica’ dedicata alla musica, che ‘gioca’ nel nome con uno dei punti di riferimento del programma di La7, ovvero lo Spiegone di Marco Damilano, giornalista e direttore del settimanale ‘L’Espresso’. Infatti, ogni settimana va in onda un video con lo Spiegone Musicale curato da due giovanissime protagoniste della trasmissione. Leggi anche –> Memo Remigi: gli amori della sua vita, da Barbara D’Urso a Lucia Russo Si tratta di Alessia Trovato e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 2 aprile 2021) I protagonisti di, lo: chiTrovato eMartorano, ospiti fisse del programma. (screenshot video)Sta riscuotendo molto successo auna ‘rubrica’ dedicata alla musica, che ‘gioca’ nel nome con uno dei punti di riferimento del programma di La7, ovvero lodi Marco Damilano, giornalista e direttore del settimanale ‘L’Espresso’. Infatti, ogni settimana va in onda un video con locurato da due giovanissime protagoniste della trasmissione. Leggi anche –> Memo Remigi: gli amori della sua vita, da Barbara D’Urso a Lucia Russo Si tratta diTrovato e ...

