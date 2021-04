Project Galileo vuole essere un Sekiro made in Italy ambientato in Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) Jyamma Games, Studio indipendente milanese, è al lavoro su un gioco, dal titolo provvisorio Project Galileo, che sarà una risposta tutta Italiana al genere dei soulslike. Non solo, difatti, il progetto è tutto Italiano, ma anche l'ambientazione esplorerà il folklore italico, come promesso anche dal sito ufficiale del gioco. Negli ultimi giorni si sono tenute le sessioni di motion capture relative ai personaggi principali, tra cui il protagonista, un antagonista e i cosiddetti Mob, gli avversari "dozzinali" che l'eroe affronterà a frotte nel corso dell'avventura. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 aprile 2021) Jyamma Games, Studio indipendente milanese, è al lavoro su un gioco, dal titolo provvisorio, che sarà una risposta tuttana al genere dei soulslike. Non solo, difatti, il progetto è tuttono, ma anche l'ambientazione esplorerà il folklore italico, come promesso anche dal sito ufficiale del gioco. Negli ultimi giorni si sono tenute le sessioni di motion capture relative ai personaggi principali, tra cui il protagonista, un antagonista e i cosiddetti Mob, gli avversari "dozzinali" che l'eroe affronterà a frotte nel corso dell'avventura. Leggi altro...

