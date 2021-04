Proiettili italiani sui civili in Myanmar nonostante l’embargo di armi: come ci sono arrivati? (Di venerdì 2 aprile 2021) Proiettili italiani sui civili in Myanmar nonostante l’embargo di armi Un foro in un’ambulanza che trasportava feriti a Yangon, in Myanmar, e un bossolo calibro 12 che riporta chiaramente la scritta “Cheddite”, il nome di un’azienda italiana che produce inneschi, polveri e altro materiale bellico. È ciò che resta di uno dei numerosi scontri che da settimane infiammano il Paese, dopo le proteste scoppiate per il colpo di stato militare del primo febbraio, che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi. Dall’inizio delle proteste, la violenza della repressione è cresciuta in modo esponenziale: sono 543 i morti per mano dei militari del regime birmano. Lo riporta il quotidiano locale The Irrawaddy, ricordando che la violenta repressione ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 aprile 2021)suiindiUn foro in un’ambulanza che trasportava feriti a Yangon, in, e un bossolo calibro 12 che riporta chiaramente la scritta “Cheddite”, il nome di un’azienda italiana che produce inneschi, polveri e altro materiale bellico. È ciò che resta di uno dei numerosi scontri che da settimane infiammano il Paese, dopo le proteste scoppiate per il colpo di stato militare del primo febbraio, che ha rovesciato il governo di Aung San Suu Kyi. Dall’inizio delle proteste, la violenza della repressione è cresciuta in modo esponenziale:543 i morti per mano dei militari del regime birmano. Lo riporta il quotidiano locale The Irrawaddy, ricordando che la violenta repressione ...

