Produzione industriale, CSC: primo stop dell'anno a marzo (0,1%) ma trimestre positivo (+1%) (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – primo stop dell'anno a marzo per la crescita dell'attività industriale italiana (-0,1%), dopo i risultati positivi di gennaio (+1%) e febbraio (+0,6%) che può comunque essere letto come un segnale di sostanziale stabilizzazione del comparto. È quanto ha segnalato il Centro Studi di Confindustria in un'indagine rapida pubblica oggi. "Nonostante l'aumento delle restrizioni in Italia l'industria conferma dunque una buona tenuta, in questa fase sostenuta maggiormente dall'accelerazione della domanda estera – si spiega in una nota – La domanda interna, meno dinamica a causa delle limitazioni negli spostamenti e nello svolgimento di alcune attività, incide sul comparto terziario che nel primo trimestre zavorra la dinamica del PIL, attesa in marginale ...

