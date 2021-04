Processo Astori | Francesca Fioretti in tribunale Chiesti un anno e sei mesi per Galanti

Advertising

siamo_la_Roma : ?? Processo #Astori, giornata importante a Firenze ?? Il PM chiede 1 anno e 6 mesi di reclusione per #Galanti ??… - Corriere : Morte di Davide Astori, la richiesta del pm: «Un anno e sei mesi per il medico Galanti» - PagineRomaniste : Processo Astori, il pm ha chiesto 1 anno e 6 mesi al medico Galanti per omicidio colposo - romanewseu : Processo #Astori, il pm chiede un anno e sei mesi per il medico Galanti #ASRoma - firenzeviola_it : PROCESSO ASTORI, Alle 14 la difesa. La sentenza... -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Astori

Francesca Fioretti è presente al palazzo di giustizia di Firenze per l'udienza delper la morte del compagno e capitano della Fiorentina Davide. Oggi sono in programma le conclusioni del pm A ntonino Nastasi . Poi parola alle parti civili e alla difesa dell'imputato ...La compagna del capitano della Fiorentina Davide, Francesca Fioretti, è arrivata al Palazzo di giustizia a Firenze dove questa mattina è in corso ilcon rito abbreviato per la morte del calciatore, che vede imputato con l'accusa di ...La richiesta del Pubblico Ministero per Giorgio Galanti, unico imputato nella triste vicenda della morte di Davide Astori, è di un anno e sei mesi di reclusione. Nel pomeriggio prenderà la parola ...ASTORI PROCESSO – In mattinata, al Tribunale di Firenze, è andata in scena l’udienza del processo, in rito abbreviato, per la morte del calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana Davide ...