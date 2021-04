Probabili formazioni Milan-Sampdoria: ventinovesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Milan-Sampdoria, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 12:30 di sabato 3 aprile nella cornice dello stadio San Siro con i rossoneri a caccia dei tre punti per continuare nella sua corsa verso i primi tre posti. Sarà Sky Sport a trasmettere in diretta tv esclusiva la partita che sarà possibile seguire anche in streaming sulla piattaforma Sky Go. Milan – Spazio al 4-2-3-1 con Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz alle spalle di Ibrahimovic. Squalificato Rebic mentre Calabria, Romagnoli e Mandzukic vanno verso il forfait. Dubbio Leao. Sampdoria – Out Torregrossa, Ekdal ancora in dubbio. Gabbiadini – fresco di rinnovo contrattuale – si gioca una maglia ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 12:30 di sabato 3 aprile nella cornice dello stadio San Siro con i rossoneri a caccia dei tre punti per continuare nella sua corsa verso i primi tre posti. Sarà Sky Sport a trasmettere in diretta tv esclusiva la partita che sarà possibile seguire anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Spazio al 4-2-3-1 con Saelemaekers, Calhanoglu e Diaz alle spalle di Ibrahimovic. Squalificato Rebic mentre Calabria, Romagnoli e Mandzukic vanno verso il forfait. Dubbio Leao.– Out Torregrossa, Ekdal ancora in dubbio. Gabbiadini – fresco di rinnovo contrattuale – si gioca una maglia ...

