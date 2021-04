Probabili formazioni Cagliari-Verona, ventinovesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Cagliari-Verona, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Nel turno pasquale i padroni di casa hanno un solo risultato possibile contro gli scaligeri che sembrano ormai un po’ in vacanza. I sardi o vincono o rischiano seriamente di veder complicare le cose in chiave salvezza, chi riuscirà a spuntarla? Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 3 aprile. QUI Cagliari – Semplici si gioca già la panchina, lo fa dando fiducia a Pavoletti in attacco, che verrà supportato da Joao Pedro. QUI Verona – Juric conferma Zaccagni e Barak sulla trequarti, perde però Dawidowicz che è squalificato e non ci sarà alla Sardegna Arena. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ledi, match valido per ladi. Nel turno pasquale i padroni di casa hanno un solo risultato possibile contro gli scaligeri che sembrano ormai un po’ in vacanza. I sardi o vincono o rischiano seriamente di veder complicare le cose in chiave salvezza, chi riuscirà a spuntarla? Fischio d’inizio alle ore 15 di sabato 3 aprile. QUI– Semplici si gioca già la panchina, lo fa dando fiducia a Pavoletti in attacco, che verrà supportato da Joao Pedro. QUI– Juric conferma Zaccagni e Barak sulla trequarti, perde però Dawidowicz che è squalificato e non ci sarà alla Sardegna Arena. Le...

