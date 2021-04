Probabili formazioni Atalanta-Udinese: ventinovesima giornata Serie A 2020/2021 (Di venerdì 2 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Atalanta-Udinese, match della ventinovesima giornata di Serie A 2020/2021. Si gioca alle 15:00 di sabato 3 aprile nella cornice del Gewiss Stadium con i bergamaschi a caccia dei tre punti per blindare il quarto posto in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Atalanta – Hateboer indisponibile mentre Sutalo spera nel rientro. Muriel favorito su Ilicic sul fronte d’attacco mentre Pessina dovrebbe stazionare sulla trequarti. Udinese – Pereyra alle spalle di Llorente nel 3-5-1-1 di Gotti. Becao, Nuytinck e Bonifazi pronti ad agire in difesa. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 aprile 2021) Ledi, match delladi. Si gioca alle 15:00 di sabato 3 aprile nella cornice del Gewiss Stadium con i bergamaschi a caccia dei tre punti per blindare il quarto posto in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Hateboer indisponibile mentre Sutalo spera nel rientro. Muriel favorito su Ilicic sul fronte d’attacco mentre Pessina dovrebbe stazionare sulla trequarti.– Pereyra alle spalle di Llorente nel 3-5-1-1 di Gotti. Becao, Nuytinck e Bonifazi pronti ad agire in difesa. Le...

