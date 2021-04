Principe Carlo: perché Camilla è l’unica sposa reale senza tiara al matrimonio (Di venerdì 2 aprile 2021) Un bel cappello… Ma niente tiara. Il 9 aprile il Principe Carlo (72 anni) e la consorte Camilla (73) festeggiano i 16 anni di matrimonio. Era il 2005 e da allora (ma anche da prima) Camilla Shand ex Parker Bowles è l’unica sposa reale ad essersi presentata al matrimonio senza tiara. Quelle che vedete tutte nella nostra gallery. Il Principe Carlo e Camilla si sono sposati due volte: prima la cerimonia civile (foto) e poi la benedizione religiosa, senza però una vera e propria cerimonia. Era il 9 aprile 2005, 35 anni dopo il primo incontro… Foto Getty Il Principe Carlo ... Leggi su amica (Di venerdì 2 aprile 2021) Un bel cappello… Ma niente. Il 9 aprile il(72 anni) e la consorte(73) festeggiano i 16 anni di. Era il 2005 e da allora (ma anche da prima)Shand ex Parker Bowles èad essersi presentata al. Quelle che vedete tutte nella nostra gallery. Ilsi sonoti due volte: prima la cerimonia civile (foto) e poi la benedizione religiosa,però una vera e propria cerimonia. Era il 9 aprile 2005, 35 anni dopo il primo incontro… Foto Getty Il...

