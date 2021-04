“Primo io” | “Primi noi”… E invece è una Pasqua da maratoneti

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) BOLOGNA – Primi, primi: bisogna arrivare primi. Per primi o ‘prima di’. Il braccio di ferro con il Covid e le emergenze che innesca è diventato sui territori una corsa di resistenza in cui bisogna (almeno) arrivare primi. Da qualche tempo a questa parte, è una ‘narrazione’ ricorrente, specie della politica. Genova ha detto di voler essere “la prima città d’Italia a essere completamente vaccinata”. La Liguria vede in aprile l’ultimo miglio per riaprire “a inizio maggio” e rivendica d’aver fatto “per prima” l’accordo per i vaccini nelle farmacie. Il Veneto vuol chiudere “la partita dei vaccini prima dell’estate”. In Toscana la Regione ha rivendicato un primato di vaccinazioni nelle rsa e il Comune di Firenze vanta il suo essere stato primo tra le grandi città a fare lo screening a materne, elementari e medie. E un po’ tutti dicono di essere ‘primi’ nella corsa a vaccinare tutti i loro cittadini. Lo vanta il Veneto, ma esattamente come l’Emilia-Romagna (“Primato per immunizzati su popolazione reale”) e perfino la Lombardia travolta dai problemi dice di far meglio di Belgio e Svezia. Ma quindi: chi è primo, se sono tutti primi? Ogni amministrazione, specie in un tempo difficile come l’attuale, sfoggia le proprie eccellenze: è giusto, e spesso anche vero; tuttavia, stavolta sembra anche una narrazione meno convincente. Per quanto si possa primeggiare, il virus galoppa e non meno veloci viaggiano i guai e i disastri che fa. E se tutti sono, o dicono di essere primi, come si fa a capire chi ha ragione? Infatti, non si capisce e così l’effetto annuncio si smorza, si perde. Soprattutto se poi sembra che non basti più dire ‘siamo i primi’: non è più una consolazione sufficiente. C’è chi sta meglio e chi meno, ma i ristoratori allo stremo hanno invaso sia l’A1 a Bologna che la tangenziale di Bari…