Prima della pensione, vaccina tutti i suoi pazienti fragili: “Non sarei stato tranquillo" (Di venerdì 2 aprile 2021) Prima di andare in pensione ci teneva a portare a termine la sua missione: vaccinare i suoi pazienti più fragili. Il dottor Bruno Platto è riuscito nella sua missione: si è recato a casa tutti quelli che non potevano raggiungere gli hub e ha somministrato loro il vaccino. Lo racconta al Corriere della sera: “Non sarei stato tranquillo se non li avessi messi tutti a posto. Ats e Asst hanno compreso la mia esigenza e ci hanno aiutato. È stato bello salutare i miei pazienti così, essere accolto in casa come uno che fa il proprio lavoro”. A Sarezzo ha lavorato come medico di medicina generale per 40 anni, con i suoi 1600 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 2 aprile 2021)di andare inci teneva a portare a termine la sua missione:re ipiù. Il dottor Bruno Platto è riuscito nella sua missione: si è recato a casaquelli che non potevano raggiungere gli hub e ha somministrato loro il vaccino. Lo racconta al Corrieresera: “Nonse non li avessi messia posto. Ats e Asst hanno compreso la mia esigenza e ci hanno aiutato. Èbello salutare i mieicosì, essere accolto in casa come uno che fa il proprio lavoro”. A Sarezzo ha lavorato come medico di medicina generale per 40 anni, con i1600 ...

