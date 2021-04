Prenotazioni vaccini, Zaia prova il numero verde in diretta: “Vedete funziona”. Ma riattacca troppo presto. Pd: “La linea cade regolarmente dopo” (Di venerdì 2 aprile 2021) Per dimostrare che il numero verde della Regione Veneto per le Prenotazioni dei vaccini Covid funziona bene, dopo la prima giornata in cui era andato in tilt, Luca Zaia ha deciso di fare la prova in diretta Facebook. “Chiamami il numero verde, l’ho provato anch’io e funziona…” intima all’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin durante la quotidiana conferenza stampa. L’assessore digita l’800-462340 e una voce registrata si sofferma sui preliminari informativi relativi alla privacy. “Ecco Vedete, funziona…” dice Zaia, il quale però si ferma quando viene proposta l’alternativa: digitando 1 si accede al servizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Per dimostrare che ildella Regione Veneto per ledeiCovidbene,la prima giornata in cui era andato in tilt, Lucaha deciso di fare lainFacebook. “Chiamami il, l’hoto anch’io e…” intima all’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin durante la quotidiana conferenza stampa. L’assessore digita l’800-462340 e una voce registrata si sofferma sui preliminari informativi relativi alla privacy. “Ecco…” dice, il quale però si ferma quando viene proposta l’alternativa: digitando 1 si accede al servizio ...

