Prenotazione vaccini: come funziona la piattaforma Poste Italiane e in quali Regioni (Di venerdì 2 aprile 2021) In alcune Regioni la Prenotazione vaccini Covid può essere fatta utilizzando la piattaforma online Poste Italiane, sviluppata e messa a disposizione per tutte le Regioni Italiane, e in modo totalmente gratuito. Non tutte però ad oggi la utilizzano. Ad oggi si contano solo Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, e dal 2 aprile si è aggiunta anche la Lombardia. Qui dalle ore 8 del 2 aprile è infatti attivo il portale Poste dedicato alle prenotazioni per la somministrazione. Si inizia con la fascia di età dai 79 ai 75 anni che partirà con le vaccinazioni dal 12 aprile. In tutto il paese sono quindi attive oggi tre principali modalità di Prenotazione vaccini: le piattaforme regionali per i ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 2 aprile 2021) In alcunelaCovid può essere fatta utilizzando laonline, sviluppata e messa a disposizione per tutte le, e in modo totalmente gratuito. Non tutte però ad oggi la utilizzano. Ad oggi si contano solo Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia, e dal 2 aprile si è aggiunta anche la Lombardia. Qui dalle ore 8 del 2 aprile è infatti attivo il portalededicato alle prenotazioni per la somministrazione. Si inizia con la fascia di età dai 79 ai 75 anni che partirà con le vaccinazioni dal 12 aprile. In tutto il paese sono quindi attive oggi tre principali modalità di: le piattaforme regionali per i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Parte oggi il nuovo sistema di prenotazione dei vaccini della Regione Lombardia, in collaborazione con Poste. Si co… - fattoquotidiano : Vaccini Lombardia, così gli annunci mediatici di Fontana-Moratti-Bertolaso dettarono tempi impossibili per sviluppa… - spamo13 : RT @varesenews: Sorpresa: la prenotazione del vaccino con Poste funziona bene - Pietro53487540 : @OnTheWallsOf @GiorgiaMeloni E poi per fare una prenotazione x i vaccini ci vuole mezza giornata . E nn è possibile… - enricosprea : Il sistema di prenotazione e convocazione vaccini affidato alle Poste in #Lombardia sembra funzionare. #Fontana e s… -