Preghiera per entrare nel mistero della Passione di Cristo (Di venerdì 2 aprile 2021) Accompagniamo Gesù nelle sofferenze patite sul Calvario, unendo le nostre alle sue, le nostre suppliche al Padre alle sue Consolare Gesù unendoci a lui nella Preghiera è un’opera di carità spirituale: nella sua Passione Gesù vide le sorti di tutta l’umanità presente e futura e ogni gesto di carità dell’uomo rivolta a Lui o al L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) Accompagniamo Gesù nelle sofferenze patite sul Calvario, unendo le nostre alle sue, le nostre suppliche al Padre alle sue Consolare Gesù unendoci a lui nellaè un’opera di carità spirituale: nella suaGesù vide le sorti di tutta l’umanità presente e futura e ogni gesto di carità dell’uomo rivolta a Lui o al L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

virginiaraggi : Questa sera nella Basilica dei Santi XII Apostoli ho partecipato a “Una preghiera per l’Italia”, iniziativa del Ri… - Avvenire_Nei : Un anno fa la storica preghiera del Papa per il mondo colpito dalla pandemia - oss_romano : #26marzo #primapagina Ricordi di una preghiera che ha unito il mondo. Nell’anniversario di quell’“abbraccio”, il Di… - RobertoBortone : RT @santegidionews: Uno spazio virtuale di preghiera personale per accompagnare il Signore nei giorni della Passione - IN DIRETTA PER TUTTO… - ricrrooll : RT @virginiaraggi: Questa sera nella Basilica dei Santi XII Apostoli ho partecipato a “Una preghiera per l’Italia”, iniziativa del Rinnova… -