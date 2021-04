Preghiera di Giovanni Paolo alla Divina Misericordia – 2 aprile (Di venerdì 2 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti. aprile è il mese dedicato alla Divina Misericordia: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 2 aprile 2021) Dio non rifiuta nessuno che venga a chiedergli il perdono e la sua bontà: l’amore di Dio infatti non ha limiti.è il mese dedicato: essa è l’attributo massimo di Dio stesso, più di tutti gli altri, più della sua stessa infinita giustizia. “In quell’ora fu fatta grazia al mondo intero, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Sete di Dio che dà coraggio Dalla preghiera del rosario alle rogazioni, passando dall'adorazione eucaristica e dalle Quarantore per ... ribadiva san Giovanni Paolo ii al numero 55 dell'esortazione apostolica Catechesi tradendae. A ...

Nell'Eucaristia la forza per far fronte alle sfide della pandemia Lo ha sottolineato il cardinale decano Giovanni Battista Re nell'omelia ? ne pubblichiamo di ... Alla preghiera eucaristica ai lati dell'altare erano i cardinali Leonardo Sandri, vice - decano, e ...

Preghiera di Giovanni Paolo alla Divina Misericordia – 1° aprile La Luce di Maria Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, domenica celebrazione in suffragio del vescovo emerito Gibertini Domenica 4 aprile, Pasqua, nella chiesa dei Santi Pietro e Prospero a Reggio Emilia si svolgerà una celebrazione solenne (ore 10.30) in suffragio di mons. Giovanni Paolo Gibertini, vescovo emerito di ...

Giovanni Paolo II, l'angelo bianco L’angelo bianco stese le sue ali d’oro e d’inargentato riflesso, guardando il Mondo dalla sua altezza, lì sopra le nuvole, lì sopra il sole, lì vicino al cuore dell’Infinito. Quante volte lo aveva vis ...

