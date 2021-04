Povertà energetica, ENEA: tra il 2016 e il 2018 cresciuta dello 0,1% l’anno in Italia (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo gli ultimi dati resi disponibili da ENEA per il Rapporto annuale dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà energetica (OIPE), fra il 2016 e il 2018, il fenomeno ha colpito circa 40mila famiglie in più (+0,1% l’anno) che, in valori assoluti, equivale all’8,8% a livello nazionale. La Strategia energetica Nazionale (SEN) del 2017, richiamata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2020 (PNIEC), identifica come persone o famiglie “in Povertà energetica” coloro che hanno “difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici”, o che si trovano “in una condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse superiore a quanto socialmente ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 aprile 2021) (Teleborsa) – Secondo gli ultimi dati resi disponibili daper il Rapporto annuale dell’Osservatoriono sulla(OIPE), fra ile il, il fenomeno ha colpito circa 40mila famiglie in più (+0,1%) che, in valori assoluti, equivale all’8,8% a livello nazionale. La StrategiaNazionale (SEN) del 2017, richiamata nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2020 (PNIEC), identifica come persone o famiglie “in” coloro che hanno “difficoltà ad acquistare un paniere minimo di beni e servizi energetici”, o che si trovano “in una condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica una distrazione di risorse superiore a quanto socialmente ...

