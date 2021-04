Pordenone, altri due componenti del gruppo squadra negativi al Covid-19. Il comunicato (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie in casa Pordenone: altri due componenti del gruppo squadra sono rientrati in gruppo, negativizzatosi dal Covid-19. Ecco la nota della società: “Il Pordenone Calcio comunica il reintegro nel gruppo squadra di due ulteriori componenti precedentemente positivi al Covid-19”. Foto: Logo Pordenone Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 2 aprile 2021) Buone notizie in casaduedelsono rientrati inzzatosi dal-19. Ecco la nota della società: “IlCalcio comunica il reintegro neldi due ulterioriprecedentemente positivi al-19”. Foto: LogoTwitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

psb_original : Qui Pordenone - Altri due calciatori guariti dal Covid e reintegrati in squadra #SerieB - Zippo88lrr : @RobiGambarrota @revneD88 Ah ma guardi che di esempi posso fargliene altri mille... Resta il fatto che quei ristor… - che_pordenone : Non poteva arrivarmi in un giorno migliore!!?????? Ora attendo l'arrivo degli altri modelliii @GiuliaSalemi93… - pordenoneoggi : Città green, altri sei edifici pubblici coinvolti nel rinnovamento energetico - infoiteconomia : Il Pordenone aspetta altri tre rientri dal Covid -