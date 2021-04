Popoli più ignoranti: italiani dodicesimi al Mondo (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche sul tema dell’ignoranza l’Italia occupa una posizione non brillante. La classifica stilata dal report Perils of Perception realizzato da IPSOS Mori vede gli italiani ai primi posti di questa speciale graduatoria che si basa sulla percezione della realtà che ci circonda. Il rapporto 2020 dell’Istat evidenzia come “l’Italia presenta livelli di scolarizzazione tra i più bassi dell’Unione Europea, purtroppo anche con riferimento alle classi d’età più giovani nonostante negli anni la diffusione dell’istruzione sia considerevolmente cresciuta”. “In Italia hanno almeno un diploma quasi i tre quarti dei giovani tra i 30 e i 34 anni (+11 punti percentuali rispetto al 2009), ma nell’UE27 la media è dell’84% – si legge sempre nel rapporto 2020 dell’Istat – Il divario è maggiore, e crescente, se si considerano i 30-34enni con titoli universitari, pari al 27,6% nel nostro ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 2 aprile 2021) Anche sul tema dell’ignoranza l’Italia occupa una posizione non brillante. La classifica stilata dal report Perils of Perception realizzato da IPSOS Mori vede gliai primi posti di questa speciale graduatoria che si basa sulla percezione della realtà che ci circonda. Il rapporto 2020 dell’Istat evidenzia come “l’Italia presenta livelli di scolarizzazione tra i più bassi dell’Unione Europea, purtroppo anche con riferimento alle classi d’età più giovani nonostante negli anni la diffusione dell’istruzione sia considerevolmente cresciuta”. “In Italia hanno almeno un diploma quasi i tre quarti dei giovani tra i 30 e i 34 anni (+11 punti percentuali rispetto al 2009), ma nell’UE27 la media è dell’84% – si legge sempre nel rapporto 2020 dell’Istat – Il divario è maggiore, e crescente, se si considerano i 30-34enni con titoli universitari, pari al 27,6% nel nostro ...

