Pomezia, “cartolina” per gli auguri di Pasqua: ecco la (solita) montagna di rifiuti in Via Fellini (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le segnalazioni la situazione in Via Fellini a Pomezia è sempre la stessa. A documentarle sono le nuove immagini che giungono dall’area ancora totalmente invasa da cumuli e cumuli di rifiuti. Da anni purtroppo vi raccontiamo la situazione di degrado che si registra periodicamente nell’area e le bonifiche fatte di tanto in tanto risolvono il problema solo per qualche giorno. Serve, evidentemente, qualcosa di più. 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Nonostante le segnalazioni la situazione in Viaè sempre la stessa. A documentarle sono le nuove immagini che giungono dall’area ancora totalmente invasa da cumuli e cumuli di. Da anni purtroppo vi raccontiamo la situazione di degrado che si registra periodicamente nell’area e le bonifiche fatte di tanto in tanto risolvono il problema solo per qualche giorno. Serve, evidentemente, qualcosa di più. 1 di 2 ...

