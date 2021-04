Pomezia aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo: la Torre Civica si colora di blu (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera la Torre Civica di piazza Indipendenza si accenderà di blu, colore simbolo dell’iniziativa scelto dalle Nazioni Unite per connotare lo spettro autistico. Difatti il Comune di Pomezia aderisce alla Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. La Giornata dedicata La Fondazione Italiana Autismo, promotrice della Giornata istituita dall’ONU nel 2007, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #sfidAutismo21, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie e sostenere la ricerca. “In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico tra i 7 e i 9 anni – osserva l’Assessora Miriam ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 2 aprile 2021) Questa sera ladi piazza Indipendenza si accenderà di blu, colore simbolo dell’iniziativa scelto dalle Nazioni Unite per connotare lo spettro autistico. Difatti il Comune diper la. Ladedicata La Fondazione Italiana Autismo, promotrice dellaistituita dall’ONU nel 2007, ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #sfidAutismo21, per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie e sostenere la ricerca. “In Italia un bambino su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico tra i 7 e i 9 anni – osserva l’Assessora Miriam ...

