Polmoni compromessi dal Covid: eliambulanza fino a Roma per salvare il 60enne con una cura innovativa (Di venerdì 2 aprile 2021) PESARO - Un pesarese di 60 anni con i Polmoni compromessi dal Covid . Il volo in elicottero a Roma dove al Policlinico Universitario Campus Bio - Medico è stato trattato con una tecnica innovativa: l'... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 2 aprile 2021) PESARO - Un pesarese di 60 anni con idal. Il volo in elicottero adove al Policlinico Universitario Campus Bio - Medico è stato trattato con una tecnica: l'...

Advertising

FioriFlavio : @EpifGilardi @barbarab1974 seee ve voglio proprio vede' all'estremo sacrificio come se rimanere guariti ma con polm… - machefredfa2 : @johnluke_m Elenoire Ferruzzi è malata di Covid e non risponde alle cure in quanto a causa del coronavirus i suoi p… - Giugy_88 : @HMQueenBee Sta sempre peggio a quanto so e non sta rispondendo più alle cure. I polmoni sono molto compromessi. A… - marcoranieri72 : RT @gustinicchi: Sembra migliorino parametri di AMICO col Covid. Parte polmoni compromessi ma nemico arretra. Questo suo messaggio: 'il… - OSpeleologo : RT @gustinicchi: Sembra migliorino parametri di AMICO col Covid. Parte polmoni compromessi ma nemico arretra. Questo suo messaggio: 'il… -